Максимум выгоды от банка «Открытие» в «Черную пятницу»

Банк «Открытие»

До 27 ноября в рамках акции к «Черной пятнице» новые клиенты, которые оформят в банке «Открытие» кредитную карту «120 дней» или дебетовую Opencard, могут получить приветственный бонус до 1 500 рублей и кешбэк до 10%. По кредиту наличными и рефинансированию действуют дополнительные скидки 0,5%-0,9% годовых к базовой ставке.

За оформление кредитной карты «120 дней» приветственный бонус составит 1 500 бонусных рублей, дебетовой Opencard – 500*. Для получения бонуса нужно оплатить до 27 ноября покупки оформленной в рамках акции кредитной картой на сумму от 1 500 рублей, дебетовой картой – от 500 рублей. Кешбэк 10% держатели кредитной карты получат за все покупки, совершенные до 27 ноября в категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника и бытовая техника», «Ювелирные изделия и аксессуары» и «Косметика»*. Кешбэк за покупки в этих категориях по дебетовой карте составит 5%. Для участия в акции достаточно оформить бесплатную кредитную карту «120 дней» или дебетовую Opencard в офисе банка или онлайн с доставкой в любое удобное клиенту место до 27 ноября включительно.

Особое предложение банк подготовил и по кредитам наличными и рефинансированию. Несмотря на то, что по этим продуктам «Открытие» уже предлагает фиксированную ставку 8,9% годовых каждому**, в рамках «Черной пятницы» предоставляются дополнительные скидки: 0,5% годовых при оформлении кредита и 0,4% за рефинансирование. Скидки можно суммировать. Предложение действует при оформлении кредитов в мобильном приложении, интернет-банке или с выбранным способом получения «Доставка по удобному адресу».

«Черная пятница» – самая крупная распродажа года. Магазины предоставляют скидку до 90% на большую часть своего ассортимента, запускают акции «2 по цене 1», раздают промокоды и дарят баллы. Дата «Черной пятницы» в России в 2022 году — 25 ноября, мероприятие стартует в полночь.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.

* вознаграждение начисляется первым 10 000 участников, которые выполнили все условия акции и у которых не было таких карт до 2 ноября 2022 года включительно

**при оформлении страхования

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).