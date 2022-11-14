А вот самые низкие цены на продукты в регионе выявлены в Тукаевском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах цены на продукты оказались самыми высокими в Татарстане. Так, например, в городе продают самые дорогие в республике баранину, белокочанную капусту и репчатый лук. Их цена практические в два раза выше минимальной стоимости по региону. Соответствующее исследование было проведено местной Госалкогольинспекцией.

Согласно данным, жители татарстанского автограда покупают килограмм баранины за 700 рублей, килограмм капусты - почти за 19 , а килограмм лука - за 28 рублей.

Самые низкие цены на продукты выявлены в Тукаевском районе. Дешевле всего там приобрести мороженую рыбу, черный байховый чай и пшеничную муку.

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