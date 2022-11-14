Мэр Казани Ильсур Метшин призвал горожан не оставлять без внимания случаи вандализма

Градоначальник заметил, что лишь совместными усилиями можно создать атмосферу нетерпимости к порче городского имущества. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал горожан бережно относиться к общественным пространствам и не оставлять без внимания случаи вандализма. По его словам, для охраны сотни гектаров парков и тысячи подъездов в городе не хватит правоохранителей.

В ходе совещания в Исполкоме, градоначальник заметил, что лишь совместными усилиями можно создать атмосферу нетерпимости к порче городского имущества.

Отметим, что в текущем году в столице Татарстана было реализовано девять проектов по благоустройству общественных пространств. На эти цели потратили порядка 941 миллиона рублей, больше половины которых были взяты из бюджета республики.

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