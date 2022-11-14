Убил и хотел расчленить болгаркой: из-за недожаренного шашлыка казанец пошел на зверское преступление

Злоумышленник сам вызвал на место полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Казани подозревается в убийстве знакомого, которому он помогал со строительством. Мужчина сам вызвал на место преступления полицейских и признал свою вину.

Убийство произошло в воскресенье, 13 ноября, в одном из частных домов по улице Аксакова. По версии следствия, закончив с делами, приятели принялись распивать алкоголь и жарить шашлыки. Потерпевший недожарил мясо, из-за чего между приятелями произошла ссора. В ходе конфликта гость до смерти хозяина дома.

Поняв, что убил друга, подозреваемый хотел расчленить тело болгаркой. Однако в какой-то момент остановился и позвонил в полицию.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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