Мэр Набережных Челнов и Сергей Когогин обсудили ситуацию на ПАО «КАМАЗ»

У "КАМАЗа" есть план по возвращению на главный конвейер завода автомобилей поколения К5. Фото: kamaz.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин обсудили ситуацию на заводе. По словам градоначальника, у предприятия есть план по возвращению на главный конвейер автомобилей поколения К5.

Мэр уверен, что у «КАМАЗа» получится выполнить и даже перевыполнить поставленные задачи, так как спрос на данные машины очень высок. Когогин, в свою очередь, отметил, что татарстанский автогигант готов исполнить все свои обязательства.

Напомним, на «КАМАЗе» к выпуску грузовиков нового поколения без иностранных поставщиков приступят в начале 2023 года. Несмотря на давление западных санкций, на заводе не собираются отказываться от проекта, на который уже было потрачено шесть лет.

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