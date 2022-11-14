Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 ноября 2022 10:38

Из горящей квартиры в Казани пожарные спасли мужчину

ЧП произошло в одном из домов по улице 25 Октября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.

Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

Около 8:59 в понедельник. 14 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одном домов по улице 25 Октября в Казани. Огонь охватил квартиру на втором этаже.

Прибывшие на место пожарные с помощью выдвижной трехколенной лестницы вывели из полыхавшей квартиры мужчины. Он не пострадал.

К 9:59 возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщают в МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram