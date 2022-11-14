Из горящей квартиры в Казани пожарные спасли мужчину

Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Около 8:59 в понедельник. 14 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одном домов по улице 25 Октября в Казани. Огонь охватил квартиру на втором этаже.

Прибывшие на место пожарные с помощью выдвижной трехколенной лестницы вывели из полыхавшей квартиры мужчины. Он не пострадал.

К 9:59 возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщают в МЧС Татарстана.

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