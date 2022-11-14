Мэр Набережных Челнов рассказал о работе полевой кухни Рустама Гатина в Лисичанске

Рустам Гатин и его товарищи отправились в ЛНР, чтобы бесплатно кормить нуждающихся. Фото: Из личного архива героя публикации

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал о работе полевой кухни Рустама Гатина в Лисичанске. По его словам, город оказывает команде поваров финансовую поддержку, обеспечивая их всеми необходимыми продуктами.

Так, например, в ближайшее время им планируется отправить крупы, тушенку, соль, сахар и одноразовую посуду. Их общая стоимость составит около пяти-шести миллионов рублей. Едой, приготовленной на эти деньги, можно будет прокормить около пяти тысяч жителей ЛНР.

Напомним, житель татарстанского автограда Рустам Гатин и его команда отправились в ЛНР, чтобы кормить нуждающихся. В разговоре с корреспондентом «КП-Казань» мужчина заявил, что просто не мог сидеть дома на диване и ничего не предпринимать.

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