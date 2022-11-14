Глава Татарстана выразил слова соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Свою телеграмму Минниханов направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования в связи с терактом, который произошел в Стамбуле 13 ноября. В своей телеграмме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану он заявил, что республика скорбит вместе с братским народом его страны.

- Просим передать слова поддержки и сочувствия родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии, - говорится в обращении.

Отметим, что по официальным данным в результате взрыва в центре Стамбула погибли пять человек. Среди десятков пострадавших есть трое граждан России. Устранение последствий и выяснение причин трагедии продолжаются.

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