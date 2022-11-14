Жителя Казани приговорили к 2,5 годам колонии за отправку порнографии девочкам-подросткам

Мужчина отправлял фото и видео со своего мобильного телефона. Фото: Александр Новиков

Суд признал 35-летнего жителя Казани виновным по двум уголовным статьям: «Распространение порнографии» и «Совершение развратных действий». Мужчину приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, сообщает следственный комитет Татарстана.

Доказано, что с апреля по август 2020 года злоумышленник при помощи мобильного телефона с фейковой страницы в соцсети рассылал представительницам противоположного пола, в том числе и девочкам-подросткам, порнографические материала – фотографии и видеозаписи.

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