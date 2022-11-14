В Казани средняя зарплата на предприятиях достигла 62,1 тысячи рублей

Казань среди городов-миллионеров по уровню зарплат по итогам восьми месяцев 2022 года поднялась с шестого на четвертое место. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В столице Татарстана средний размер заработной платы на крупных и средних предприятиях по итогам последних восьми месяцев достиг 62,1 тысячи рублей. Это на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 14 ноября в ходе "Делового понедельника" сообщил заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.

Правда, по словам Шакирова, в связи с ростом потребительских цен реальный размер зарплаты наоборот снизился, но незначительно, на 0,3%. Также по итогам восьми месяцев 2022 года самыми высокооплачиваемыми в Казани стали специалисты в сфере информатизации и связи - до 91,5 тысячи рублей в месяц, профессиональной научной и технической деятельности - до 86,7 тысячи рублей, а также сотрудники финансовых организаций - до 79 тысяч рублей в месяц.

Отметим, Казань среди городов-миллионников по уровню зарплат по итогам данного периода поднялась с шестого на четвертое место.

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