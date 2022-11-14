Мобилизованные из Набережных Челнов выплаты за ноябрь получат в начале декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мобилизованные из Набережных Челнов начали получать положенные им выплаты, а их семьям предоставляются соответствующие льготы. Это бесплатное питание в школах, посещение детских садов, кружков и секций, а также транспортные льготы и налоги на имущество.

Как заявил 14 ноября на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев, сами военнослужащие подтвердили, что их семьи воспользовались указанными льготами, которые действует в полной мере. Власти Набережных Челнов планируют оказывать подобную помощь и в дальнейшем.

Он отметил, что солдатам, призванным в конце октября в рамках частичной мобилизации, положенные от государства 195 тысяч рублей выплатили в течение чуть ли не первых пяти дней службы, а за ноябрь деньги они получат в начале декабря.

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