Из Казани запустят прямые авиарейсы на курорты Египта и Индии

В ближайшее время из Казани планируют запустить авиарейс в индийский штат Гоа. Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская чартерная авиакомпания планирует запустить прямые авиарейсы из столицы Татарстана на курорты Египта, Индии и Турции. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757−200 и Boeing 767−300 на 238 и 336 мест, соответственно.

Так, с 18 ноября столицу республики и Шарм-эш-Шейх свяжет дополнительный авиарейс. Полеты будут осуществляться по вторникам, средам и пятницам. А с 19 ноября по средам, субботам и воскресеньям казанцы смогут улететь в Хургаду.

Кроме того, в ближайшее время из столицы Татарстана планируют запустить авиарейсы в индийский штат Гоа. Вылеты будут доступны в среднем каждые десять дней, сообщает пресс-служба международного аэропорта Казани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В декабре из Казани в Минеральные Воды запустят новые авиарейсы

Полеты будут выполняться трижды в неделю на самолетах Airbus A320 (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram