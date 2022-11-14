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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:32

Средний возраст глав районных администраций Казани составил 38 лет

Однако каждый из руководителей - опытный человек, заверил мэр города Ильсур Метшин
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
У каждого из глав района за спиной рабочий стаж в более чем 10 лет.

У каждого из глав района за спиной рабочий стаж в более чем 10 лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным, средний возраст глав районных администраций Казани составляет 38 лет. Об этом в ходе еженедельного совещания в Исполкоме заявил мэр города Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, каждый глава района - опытный человек, проработавший до своего назначения более 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось о назначении нового главы Вахитовского и Приволжского районов. Им стал 36-летний Альберт Салихов, экс-председатель Комитета физической культуры и спорта столицы Татарстана.

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