15 ноября ряд домов Ново-Савиновского района Казани почти на сутки останется без воды

Подача воды должна быть возобновлена к 6:00 16 числа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ряде домов Ново-Савиновского района Казани с 9:00 15 ноября до 6:00 16 ноября не будет воды. Это связано с подключением общежития КНИТУ-КАИ к сетям водоснабжения, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Так, без воды останутся жители домов по улицам Чистопольская (№№73, 75, 77/2, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а), Четаева (№№ 2/77, 4, 4а, 4б, 4в, 4г), Адоратского (№№2, 2б), Сибгата Хакима (№№62а, 70), а также по проспекту Ямашева (№№101, 115а, 115а к.1,2,3, 115а/1).

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