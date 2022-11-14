Банк «Открытие»: более половины жителей ПФО поддерживают возможное появление цифрового рубля

Банк «Открытие»

50% жителей округа имеют опыт использования цифровых валют. Лишь 7% не поддерживают идею введения в России национальной цифровой валюты – цифрового рубля. При этом большинство против цифрового рубля с ограниченным сроком действия. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

7% респондентов часто используют в расчетах цифровые валюты. Еще 21% использовали такие валюты иногда, а 22% крайне редко. При этом 40% никогда не пользовались цифровыми валютами. 9% не знают, что такое цифровые валюты.

57% поддерживают возможное введение в России нового варианта национальной валюты - цифрового рубля (16% относятся к этому однозначно положительно, 41% скорее положительно).

7% высказались против цифрового рубля (4% относятся к нему скорее отрицательно, 3% резко отрицательно). 26% затруднились определить свое отношение к национальной цифровой валюте.

Идея появления национальной цифровой валюты с ограниченным сроком действия, когда государство может «выключить» цифровые деньги в заранее объявленный момент (такой вариант цифрового юаня тестировал Китай) не пользуется поддержкой большинства жителей ПФО. Однозначно положительно к варианту цифрового рубля с ограниченным сроком действия относятся лишь 4%, еще 14% скорее положительно. При этом 13% категорически против цифровых денег с ограниченным сроком действия, еще 29% - скорее против. 42% не смогли определить своего отношения к этой идее.

Отвечая на вопрос об основных преимуществах цифровой валюты (можно было давать более одного варианта ответа) жители округа чаще всего называли удобство расчетов (58%), их скорость (50%), возможность обходить финансовые ограничения (28%) и безопасность (22%). 11% затруднились определить достоинства цифровой валюты.

Основными недостатками цифровой валюты опрошенные считают отсутствие доверия к ней (43%), высокий риск потери платежа (38%), отсутствие безопасности (33%) и непонятность технологии расчетов (27%). 11% затруднились назвать недостатки цифровой валюты.

*Опрос проводился 27 октября – 7 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает

все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).