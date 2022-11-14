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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:10

Менделеевский район выделил мобилизованным жителям 3,7 миллиона рублей

В скором времени для каждого из бойцов соберут посылки с необходимыми вещами и продуктами
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Каждый из военнослужащих получил на руки по 20 тысяч рублей.

Каждый из военнослужащих получил на руки по 20 тысяч рублей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На поддержку мобилизованных жителей Менделеевского района потрачено порядка 3,7 миллиона рублей. Среди прочего, эти средства пошли на выплаты бойцам. Каждый из них получил по 20 тысяч рублей, сообщил на еженедельном совещании глава муниципалитета Радмир Беляев.

По его словам, в ближайшие дни для военнослужащих будут собраны индивидуальные наборы, которые после доставят в Казань. Посылки будет состоять из необходимых вещей и продуктов, о которых солдаты просили во время последнего визита Беляева.

Делегация района проверила и высоко оценила организацию питания мобилизованных.

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