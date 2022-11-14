Предприниматели из Татарстана получили более 10 тысяч услуг в цифровом виде

Всего же на сайте МСП.РФ можно получить 1,5 тысячи пакетов услуг. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С начала работы Цифровой платформы господдержки предпринимателей МСП.РФ татарстанцы получили более 10 тысяч услуг в цифровом варианте. Это наибольший объем заявок от бизнеса среди российских регионов, говорят в Минэкономики республики.

Отметим, что всего на данный момент местным предпринимателям доступны 48 услуг регионального Центра «Мой бизнес» и инфраструктуры поддержки предпринимательства, входящей в состав ведомства. Среди таковых: содействие в продвижении и развитии продуктов, товаров и услуг, разработка бизнес-планов, обучение работе на электронно-торговых площадках и в социальных сетях, льготный коворкинг, участие в различных акселерационных программах.

Всего же на сайте МСП.РФ можно получить 1,5 тысячи пакетов услуг.

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