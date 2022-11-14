95-летний ветеран из Набережных Челнов отправил участникам спецоперации теплые вещи и еду

Посылку мужчина передал в пункт сбора гуманитарной помощи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

95-летний ветеран Великой Отечественной войны Серафим Агафонов из Набережных Челнов принял участие в поддержке участников спецоперации на Украине. Он передал в пункт сбора гуманитарной помощи бойцам посылку, в которую положил теплые носки, чай, гречку, макароны, печенье и сгущенку.

Кроме того, мужчина отправил военнослужащим письмо, в котором выразил слова поддержки и гордости.

Сам Агафонов был призван в ряды Красной армии в 1944 году. Во время Великой Отечественной войны он охранял мосты и туннели от диверсий, сообщают «Челнинские известия».

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