Казанский «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 3:4

«Ак Барс» с 19 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

В воскресенье, 13 ноября, в Казани встретились хоккейные команды «Ак Барс» и «Авангард». Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончился со счетом 3:4 в пользу гостей.

В первом периоде счет открыл омский крайний нападающий Рид Буше. Второй гол команде принес Арсений Грицюк. После одну шайбу отыграл защитник «барсов» Вячеслав Войнов.

Во втором периоде счет сравнял казанский нападающий Кирилл Семенов. Затем шайбу в ворота противником забросил и Кирилл Адамчук. Следом, правда, два гола забили игроки «Авангарда» Владимир Брюквин и Алекс Броадхерст.

- Жалко проигрывать такой матч. Впереди неплохо играли, создавали моменты, но индивидуальные ошибки привели к поражению, - отметил после игры главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

Отметим, что эта третий проигрыш «Ак Барса» подряд. На данный момент клуб с 19 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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