На полигоне танкового училища в Казани для мобилизованных приготовили 1,5 тысячи порций плова

Блюдом бойцов обеспечила делегация из Альметьевского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 13 ноября, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов посетил мобилизованных татарстанцев, проходящих боевое слаживание на полигоне Казанского танкового училища. Делегация из муниципалитета приготовила для бойцов 1,5 тысячи порций плова.

Военнослужащим также передали тактические рюкзаки с вещами первой необходимости, а медикам - генератор.

- На полигоне появились стиральные машины, построили сушильный комплекс, действительно тепло. Бытовые условия, как сами ребята отзываются, нормальные, - написал Нагуманов в своем telegram-канале.

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