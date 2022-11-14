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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 5:14

В ходе пожара в Апастовском районе погибла 82-летняя женщина

Ее останки были обнаружены во время разбора сгоревших конструкций
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Трагедия произошла на улице Школьная в деревне Марьино.

Трагедия произошла на улице Школьная в деревне Марьино.

Фото: МЧС Татарстана

Около 15:40 в воскресенье, 13 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в деревне Марьино Апастовского района. Горел частный дом по улице Школьная.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В ходе разбора сгоревших конструкций они обнаружили останки женщины. Погибшей было 82 года, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Причины произошедшего устанавливаются.

Причины произошедшего устанавливаются.

Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

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