В ходе пожара в Апастовском районе погибла 82-летняя женщина

Трагедия произошла на улице Школьная в деревне Марьино. Фото: МЧС Татарстана

Около 15:40 в воскресенье, 13 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в деревне Марьино Апастовского района. Горел частный дом по улице Школьная.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В ходе разбора сгоревших конструкций они обнаружили останки женщины. Погибшей было 82 года, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Причины произошедшего устанавливаются.

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram