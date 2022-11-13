В парках и скверах Казани установили новое спортивное оборудование, урны и скамейки

Речь идет о территориях Приволжского и Вахитовского районов города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани рассказала, как за последнее время изменились общественные пространства этой части города. Так, например, в саду «Эрмитаж», сквере Сурикова, сквере «Филармония», сквере Славы по улице Зорге и в парке Молодоженов установили новое спортивное оборудование.

В парке Тысячелетия, парке Петрова и сквере Тукая частично отремонтировали пешеходные дорожки. На бульваре по улице Мавлютова и в сквере «Авангард» установили преграждающие столбики.

Кроме того, в парках и скверах районов появились 55 новых урн и 58 скамеек.

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