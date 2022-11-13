Ассоциация рестораторов Набережных Челнов получила участок на набережной Табеева

Аренда территории обойдется объединению в 570 тысяч рублей в год. Фото: Иван ВИСЛОВ

На набережной Табеева в Набережных Челнах все-таки появится фудкорт от Ассоциации рестораторов и отельеров города. Объединение получило землю, которая ранее посредством аукциона перешла предпринимателю Сергею Селеменеву, сообщают «Челнинские известия».

Дело в том, что предприниматель отказался от участка. По закону территория перешла к следующему участнику аукциона - Ассоциации рестораторов и отельеров.

Аренда набережной обойдется объединению в 570 тысяч рублей в год. Соответствующий договор с местными властями уже подписан.

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