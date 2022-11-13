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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 10:26

За три дня жители Татарстана перевели мошенникам 15 миллионов рублей

Среди потерпевших оказались 14 пенсионеров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Правоохранители уже занимаются установлением личностей злоумышленников.

Правоохранители уже занимаются установлением личностей злоумышленников.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что за три дня 27 жителей Татарстана перевели мошенникам 15 миллионов рублей. Обманутые люди отправляли злоумышленникам как свои деньги, так и взятые в кредит.

Среди потерпевших 19 женщин и восемь мужчин, 14 из которых - пенсионеры. В большинстве случаев аферисты представлялись «сотрудниками банков» и сообщали о том, что на человека был оформлен кредит. В ряде других случаев звонившие говорили о необходимости защитить деньги, переведя из на «безопасные счета», или о ДТП с участием родственника жертвы, решить вопросы с которым можно только деньгами.

Три человека перевели мошенникам деньги, надеялись приумножить их, а одна женщина хотела таким образом получить выплаты за ранее приобретенные лекарства. Еще одна потерпевшая поверила, что перевела средства в «недружественную России страну» и хотела, чтобы ее «вывели из списка подозреваемых», сообщают в пресс-службе МВД по республике.

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