За три дня жители Татарстана перевели мошенникам 15 миллионов рублей

Правоохранители уже занимаются установлением личностей злоумышленников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что за три дня 27 жителей Татарстана перевели мошенникам 15 миллионов рублей. Обманутые люди отправляли злоумышленникам как свои деньги, так и взятые в кредит.

Среди потерпевших 19 женщин и восемь мужчин, 14 из которых - пенсионеры. В большинстве случаев аферисты представлялись «сотрудниками банков» и сообщали о том, что на человека был оформлен кредит. В ряде других случаев звонившие говорили о необходимости защитить деньги, переведя из на «безопасные счета», или о ДТП с участием родственника жертвы, решить вопросы с которым можно только деньгами.

Три человека перевели мошенникам деньги, надеялись приумножить их, а одна женщина хотела таким образом получить выплаты за ранее приобретенные лекарства. Еще одна потерпевшая поверила, что перевела средства в «недружественную России страну» и хотела, чтобы ее «вывели из списка подозреваемых», сообщают в пресс-службе МВД по республике.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram