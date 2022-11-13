Глава Татарстана назвал основной задачей властей в нынешних реалиях заботу о гражданах

Он поручил всем ответственным своевременно оказывать людям меры поддержки и выплачивать пособия. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что основная задача органов власти на данный момент - забота о гражданах, а особенно - о семьях участников спецоперации на Украине. В ходе совещания в Доме правительства республики он поручил всем ответственным своевременно оказывать им меры поддержки и выплачивать пособия.

Также Минниханов ответил необходимость свести к минимуму угрозу бедности для российских семей и, несмотря ни на что, продолжать оказывать помощь нуждающимся семьям с детьми.

- Здесь участвуем и мы, и федеральный бюджет, поэтому эту работу необходимо проводить своевременно, - заявил он.

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