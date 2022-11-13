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НовостиЗдоровье13 ноября 2022 8:35

За сутки в Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса

Вместе с тем подтвердилась смерть одного больного вирусом человека
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 102 новых случая COVID-19, госпитализировали 19 зараженных, выписали 109 переболевших и подтвердили смерть одного больного вирусом человека. Такие цифры в воскресенье, 13 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в республике диагностировали 189 021 человеку, 185 978 из которых выздоровели, а 2 006 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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