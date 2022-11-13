Казанский «Ак Барс» готов обменять Чудинова на лидера «Северстали»

Даниил Вовченко имеет в своем активе 17 (9+8) очков в 28 играх. Фото: severstalclub.ru

Как стало известно «КП-Казань», «Ак Барс» рассматривает вариант с обменом защитника Максима Чудинова на форварда «Северстали» Даниила Вовченко. Кроме того, казанцы готовы заплатить за переход нападающего денежную компенсацию.

Стоит отметить, что в контракте 32-летнего Чудинова не значится запрет на обмены.

В этом сезоне защитник, являющийся воспитанником череповецкого хоккея, отметился одной результативной передачей в семи матчах КХЛ с показателем полезности «-3». В свою очередь, Вовченко имеет в своем активе 17 (9+8) очков в 28 играх и входит в тройку лучших бомбардиров «Северстали» в сезоне.

На данный момент «барсы» с 29 очками занимают седьмое место на Востоке, «Северсталь» также с 29 очками - восьмая на Западе.

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