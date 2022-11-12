Исполнительница из Казани Дышать впечатлила звездное жюри своим треком «На любовь»

Эльдару Джарахову, например, особенно понравился саркастический текст песни.

Гульназ Шакирова, выступающая под псевдонимом Дышать, продолжает бороться за победу в вокальном шоу «Залетай в тренды». Во время очередного выступлений девушка из Казани впечатлила звездное жюри - Эльдара Джарахова, Марий Краймбрери и MIA BOYKA - своим собственным треком «На любовь». На это ей хватило 30 секунд.

- Мне понравился этот саркастичный текст: очень часто как раз такие высмеивающие образы и попадают в тренды, - заявил Джарахов.

Отметим, что все эфиры шоу можно посмотреть в официальной группе проекта в соцсетях.

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