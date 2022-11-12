В Чебоксарах металлический контейнер сорвался с высоты и тяжело травмировал оператора мусоровоза

Пострадавший получил множественные переломы левой половины лица. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту травмирования оператора мусоровоза. По версии следствия, 18 февраля во время вывоза мусора со двора металлический контейнер сорвался с зажимного устройства и упал на мужчину. Пострадавший получил множественные переломы левой половины лица.

Утверждается, что все это произошло из-за того, что мусорный контейнер был допущен в эксплуатацию в неисправно состоянии. Заменить его должны были должностные лица организации, оказывающей услуги по обращению с ТКО.

- На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram