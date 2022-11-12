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НовостиОбщество12 ноября 2022 13:01

Из-за дождей и ветра в Татарстане объявили штормовое предупреждение

Непогода обрушится на республику вечером 12 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
За четыре дня в регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков.

За четыре дня в регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Вечером в субботу, 12 ноября, а также ночью и днем 13 числа в республике ожидается западный ветер порывами до 25 м/с. Кроме того, в период с полуночи до 13 часов воскресенья местами возможны сильные дожди.

При этом столбики термометров будут колебаться между +3 и +8 градусами.

Напомним, ранее сообщалось, что за четыре дня в регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков.

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