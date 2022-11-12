Большинство последних обращений были связаны с запахом, схожим на запах сероводорода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За три года количество жалоб на качество воздуха в Нижнекамске сократилось в шесть раз. Если еще в 2019 году их было более 500, то с начала 2022 - только 72. Однако власти стремятся к тому, чтобы подобных сообщений в Минэкологии Татарстана не поступало вовсе, сообщил в ходе выездного совещания глава ведомства Александр Шадриков.

В текущем году большинство жалоб были связаны с запахом, схожим на запах сероводорода. По словам министра, это может значит, что местные промышленные предприятия не выполняют всех нужных мероприятий по сокращению выбросов. Шадриков заметил, что проводить их они обязаны по закону, иначе будут наказаны.

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