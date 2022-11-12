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НовостиОбщество12 ноября 2022 11:03

Пестречинский район один в Татарстане не получил паспорт готовности к отопительному сезону

В Минстрое республики призвали местные власти решить эту проблему до 15 числа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все остальные муниципалитеты и городские округа региона уже имеют такой документ.

Все остальные муниципалитеты и городские округа региона уже имеют такой документ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что Пестречинский район все еще не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Все остальные муниципалитеты и городские округа Татарстана это сделали, заявил на совещании в Кабмине республики глава местного Минстроя Марат Айзатуллин.

Проблема с Пестречинским районом состоит в том, что там до их пор нет акта готовности к отопительному сезону по бюджетному учреждению «Отдел образования». Кроме того, есть пара других замечаний.

Паспорт должен быть получен до 15 ноября, передал районным властям Айзатуллин.

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