Пестречинский район один в Татарстане не получил паспорт готовности к отопительному сезону

Все остальные муниципалитеты и городские округа региона уже имеют такой документ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что Пестречинский район все еще не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Все остальные муниципалитеты и городские округа Татарстана это сделали, заявил на совещании в Кабмине республики глава местного Минстроя Марат Айзатуллин.

Проблема с Пестречинским районом состоит в том, что там до их пор нет акта готовности к отопительному сезону по бюджетному учреждению «Отдел образования». Кроме того, есть пара других замечаний.

Паспорт должен быть получен до 15 ноября, передал районным властям Айзатуллин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram