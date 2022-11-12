В Казани просел один из блоков гимназии №9, на стенах появились трещины

Как оказалась, эта часть учреждения и раньше находилась в аварийном состоянии. Фото: мэрия Казани

Утром в субботу, 12 ноября, жители Казани заметили проседание одного из блоков гимназии №9. На стенах образовались сразу несколько существенных трещин.

В Исполкоме города поспешили прояснять ситуацию. Как оказалось, этот блок и раньше находился в аварийной состоянии, а потому был закрыт на ремонт. Следовательно, занятия там не проводились, и опасности для школьников не было.

Тем не менее, всех детей поспешили эвакуировать на улицу.

- Ремонт в блоке продолжится, точные сроки пока неясны, - говорят местные власти.

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