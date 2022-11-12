На бульваре по улице Баки Урманче в Нижнекамске хотят установить арт-объекты и памятник художнику

Общественные обсуждения проекта благоустройства территории будут продолжаться.

В Нижнекамске состоялась презентация предварительного проекта благоустройства бульвара по улице Баки Урманче. Концепцию представила команда «Закамского института развития территорий».

Территорию планируется превратить в своеобразную зону просвещения с культурным наследием Татарстана и творчеством Баки Урманче. Для этого каждая ее зона будет представлять собой ассоциативные образы, за основу которых были взяты картины художника. Кроме того, на бульваре установят арт-объекты и памятник живописцу.

Этот проект - не окончательное решение. При благоустройстве будет учитывать мнение горожан, которое они могут высказать во время дальнейших обсуждений.

Концепцию представила команда «Закамского института развития территорий».

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