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НовостиОбщество12 ноября 2022 10:01

На бульваре по улице Баки Урманче в Нижнекамске хотят установить арт-объекты и памятник художнику

Состоялась презентация предварительного проекта преображения пространства
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Общественные обсуждения проекта благоустройства территории будут продолжаться.

Общественные обсуждения проекта благоустройства территории будут продолжаться.

В Нижнекамске состоялась презентация предварительного проекта благоустройства бульвара по улице Баки Урманче. Концепцию представила команда «Закамского института развития территорий».

Территорию планируется превратить в своеобразную зону просвещения с культурным наследием Татарстана и творчеством Баки Урманче. Для этого каждая ее зона будет представлять собой ассоциативные образы, за основу которых были взяты картины художника. Кроме того, на бульваре установят арт-объекты и памятник живописцу.

Этот проект - не окончательное решение. При благоустройстве будет учитывать мнение горожан, которое они могут высказать во время дальнейших обсуждений.

Концепцию представила команда «Закамского института развития территорий».

Концепцию представила команда «Закамского института развития территорий».

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