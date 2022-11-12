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НовостиЗдоровье12 ноября 2022 9:10

За сутки в Татарстане выявили 108 новых случаев COVID-19

Вместе с тем госпитализировали 22 зараженных вирусом человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 108 новых случаев COVID-19, госпитализировали 22 зараженных и выписали 125 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 12 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 188 919 человек, 185 869 из которых выздоровели, а две тысячи - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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