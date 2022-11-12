В результате массового ДТП в Чебоксарах пострадали двое взрослых и ребенок

По информации автоинспекторов, все началось с того, что Skoda выехала на встречку. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 17 часов в пятницу, 11 ноября, на 648 километре автодороги М7 в Ленинском районе Чебоксар произошло массовое ДТП. Все началось с того, что автомобиль Skoda Rapid выехал на встречку, где столкнулся сначала с Audi A3, а потом - с микроавтобусом Volkswagen Transporter.

От удара Audi откинуло сразу на два автомобиля: Scania с прицепом и еще один Volkswagen Transporter.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка Audi, а также пятилетний мальчик, находившийся в Skoda.

- У ребенка ушибленная рана головы. После оказания медицинской помощи был отпущен домой, - говорят в ГИБДД Чувашии.

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