Рустам Мингазов выходец из Татарстана стал первым заместителем правительства ДНР

указ об это назначении был подписан 11 ноября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 11 ноября подписал указ о новом назначении в правительстве региона.
Так, с этого понедельника первым вице-премьером ДНР стал выходец из Татарстана и уже бывший сотрудник Минпромторга России Рустам Мингазов. В федеральном ведомстве он занимал пост заместителя директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления.
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