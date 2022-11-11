Гидрометцентр Татарстана предупредил, что с 12 по 15 ноября может выпасть половина месячной нормы осадков

Ожидаются дожди, снег и даже метели. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В республике в течение ближайших четырех дней - с 12 по 15 ноября, ожидается существенное ухудшение погоды. Это произойдет из-за прихода в Европейскую част России активного североатлантического циклона, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

Так, в субботу и воскресенье во время прохождения через территорию региона фронтальных разделов будут идти дожди. При этом именно в воскресенье осадки будут сильными практически по всему Татарстану. Мало того, в субботу еще прогнозируется ветер с порывами до 18 м/с, который на следующий день только усилится – до 24 м/с. Температура воздуха в эти дни ожидается в пределах от +3 до +8 градусов.

На этом ненастье для татарстанцев не закончится. В начале следующей недели через республику пройдет холодный атмосферный фронт, а затем тыловая часть уходящего за Урал циклона.

- Сильный северный ветер откроет дорогу арктическим воздушным массам. Погода кардинально изменится, - отметили в Гидрометцентре Татарстана.

Из-за всего этого в понедельник, 14 ноября, временами на территории республики будут идти дожди, которые перейдут в снег, в том числе и мокрый. А днем и вовсе ожидаются первые метели, правда, кратковременные. Температура воздуха понизится – от +3 до -2 градусов. Все это приведет к образованию на дорогах гололедицы и снежной каши.

Во вторник, 15 ноября, похолодает еще сильнее – от -2 до -7 градусов. Из-за этого на дорогах будет наблюдаться гололедица.

- Изменения погоду будут сопровождаться резкими колебаниями атмосферного давления: в субботу и воскресенье значительное понижение, а в начале следующей недели наоборот - существенный рост, - предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

Там также отметили, что ожидаемое количество выпавших осадков в республике за период с 12 по 15 ноября составит половину месячной нормы.

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