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НовостиОбщество11 ноября 2022 15:40

Не пинал, а пытался перенести с дороги: АТП Татарстана опровергло информацию о том, что водитель автобуса избивал лежачего мужчину

В Казани водителя автобуса заподозрили в избиении лежачего человека ногами
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Утверждается, что инцидент произошел, кода водитель вышел из автобуса на конечной остановке, чтобы купить продукты.

Утверждается, что инцидент произошел, кода водитель вышел из автобуса на конечной остановке, чтобы купить продукты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 11 ноября, в социальных сетях появились кадры, на которых видео, на котором очевидцы, якобы запечатлели, как на улице Дубравная водитель автобуса избивает лежачего мужчину. Ассоциация АТП Татарстана провела проверку и опровергла эту информацию, заявив, что вины сотрудника общественного транспорта нет.

По словам самого водителя, на конечной остановке он решил купить продукты для дома. Рабочий день был закончен, автобус направлялся в гараж. Выйдя из магазина, водитель увидел предположительно пьяного мужчину, который ломал боковое стекло транспорта. Он требовал довезти его домой и хватал сотрудника за одежду.

Как заявляет пресс-служба предприятия, водитель автобуса не избивал мужчину, а пытался уйти от него и перенести лежачего с проезжей части.

При всем этом видно, что несколько ударов все же были нанесены.

При всем этом видно, что несколько ударов все же были нанесены.

Фото: скриншот

В АТП также недоумевают, почему свидетель, который снял видео, не пришел на помощь, да и вообще выложил в Сеть только часть сделанной им записи.

- Ошибка водителя автобуса заключается в том, что он не вызвал на место полицию. Тогда бы он не стал антигероем в социальных сетях, - также отметили в АТП Татарстана.

В руководстве предприятия заявили, что проведут с сотрудниками автобусов дополнительный инструктаж по тому, как нужно действовать в подобных ситуациях.

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