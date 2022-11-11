Не пинал, а пытался перенести с дороги: АТП Татарстана опровергло информацию о том, что водитель автобуса избивал лежачего мужчину

Утверждается, что инцидент произошел, кода водитель вышел из автобуса на конечной остановке, чтобы купить продукты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 11 ноября, в социальных сетях появились кадры, на которых видео, на котором очевидцы, якобы запечатлели, как на улице Дубравная водитель автобуса избивает лежачего мужчину. Ассоциация АТП Татарстана провела проверку и опровергла эту информацию, заявив, что вины сотрудника общественного транспорта нет.

По словам самого водителя, на конечной остановке он решил купить продукты для дома. Рабочий день был закончен, автобус направлялся в гараж. Выйдя из магазина, водитель увидел предположительно пьяного мужчину, который ломал боковое стекло транспорта. Он требовал довезти его домой и хватал сотрудника за одежду.

Как заявляет пресс-служба предприятия, водитель автобуса не избивал мужчину, а пытался уйти от него и перенести лежачего с проезжей части.

При всем этом видно, что несколько ударов все же были нанесены. Фото: скриншот

В АТП также недоумевают, почему свидетель, который снял видео, не пришел на помощь, да и вообще выложил в Сеть только часть сделанной им записи.

- Ошибка водителя автобуса заключается в том, что он не вызвал на место полицию. Тогда бы он не стал антигероем в социальных сетях, - также отметили в АТП Татарстана.

В руководстве предприятия заявили, что проведут с сотрудниками автобусов дополнительный инструктаж по тому, как нужно действовать в подобных ситуациях.

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