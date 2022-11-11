В Набережных Челнах установили 2,4 тысячи «умных» домофонов

Благодаря новым домофонам двери теперь можно открыть с помощью приложения на телефоне. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

По последним данным, в Набережных Челнах установлено 2,4 тысячи «умных» домофонов. На них осталось заменить еще 4,6 тысячи обычных. Такие цифры в ходе пресс-конференции назвал первый замруководителя Исполкома города Илья Зуев.

Новые домофоны с видеонаблюдением облегают жизнь людям, уверяют власти. Например, они могут дистанционно открывать дверь.

Отметим, что с 1 ноября в татарстанском автограде изменилась плата за домофон. Теперь горожане должны платить по 55 копеек с каждого квадратного метра их квартиры, независимо от количества жильцов.

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