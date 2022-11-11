ВТБ провел первую межрегиональную конференцию для застройщиков

В Казани состоялась конференция ВТБ «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности». Во встрече приняли участие ведущие игроки рынка из 10 городов России, представители банка, органов власти города и республики, эксперты строительной отрасли и макроэкономики.

Мероприятие посетили руководители строительных компаний из Казани, Самары, Ижевска, Чебоксар, Тюмени, Орла, Тамбова, Краснодара, Уфы и Барнаула. На конференции выступили мэр Казани Ильсур Метшин и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Участники обсудили состояние дел и перспективы развития в строительной отрасли, влияние макроэкономической ситуации на рынок. Одной из центральных тем конференции также стали программы банка по финансированию новых проектов и инструменты для снижения процентной нагрузки. Модератором дискуссии выступил директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев.

- Тема конференции крайне важна. Именно объемы строительства жилья являются одним из показателей развития города. За первые шесть месяцев этого года в столице Татарстана введено в эксплуатацию более 594 тыс. кв. м жилья, что составляет порядка 62% от годового плана. Всего в текущем году планируется построить 956 тыс. кв. м жилья. Благодаря знаниям и таланту застройщиков Казань сейчас такая. Наших специалистов отличает то, что они хотят жить здесь, стремятся оставить комфортный город для своих детей и внуков и по-доброму конкурируют друг с другом, − отметил на открытии мероприятия мэр Казани Ильсур Метшин.

- Для ВТБ как системообразующего банка важно наращивать кредитование жилищного строительства в рамках тех стратегических задач, которые стоят перед отраслью. В этом году мы более чем в 1,5 раза увеличим объемы финансирования застройщиков в регионах России. Конференция в Казани стала для нас еще одной возможностью поделиться отраслевой экспертизой банка и позволила получить обратную связь от ключевых игроков рынка сразу нескольких городов. Мы планируем продолжать этот формат диалога с партнерами и независимыми экспертами и в других регионах страны, − прокомментировал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

- Финансирование строительной отрасли − одно из главных направлений работы нашего подразделения в Татарстане. Объём кредитного портфеля региональных предприятий среднего и малого бизнеса в этой сфере составляет почти 17 млрд рублей. Помимо финансовой поддержки мы всегда готовы предоставить партнерам консультации по широкому кругу вопросов для реализации строительных проектов. Уверена, что и сегодняшняя конференция стала для них полезной с точки зрения обмена опытом, новых знаний и деловых контактов, − подчеркнула управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент ВТБ Марьям Давлетшина.

В рамках конференции ВТБ также подписал соглашения о сотрудничестве при реализации проектов жилищного строительства с компанией «Унистрой» (Джи-групп) и специализированным застройщиком «Зеленая Долина» (MIR Group).