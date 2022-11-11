В Чувашии осудили мужчину, который буянил в поезде и пытался сорвать стоп-кран

Злоумышленника признали виновным по статье «Хулиганство».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Житель Чувашии признан виновным в хулиганстве, совершенном в поезде. Канашский районный суд установил, что, находясь в вагоне, мужчина стал нецензурно выражаться, а после замечания проводника принялся еще и стучать по стенам.
Не остановило буйного пассажира даже то, что к нему подошла начальник поезда. Последняя приняла решение поместить мужчину в купе, где он временно успокоился. Спустя время, правда, злоумышленник продолжил нарушать порядок и даже попытался сорвать стоп-кран (сделать это помешал электромеханик).
Мужчина продолжал совершать хулиганские действия вплоть до прибытия поезда на станцию Канаш. Там его передали полицейским.
В итоге суд приговорил обвиняемого к 240 часам обязательных работ.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram