В Чувашии осудили мужчину, который буянил в поезде и пытался сорвать стоп-кран

Злоумышленника признали виновным по статье «Хулиганство». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Чувашии признан виновным в хулиганстве, совершенном в поезде. Канашский районный суд установил, что, находясь в вагоне, мужчина стал нецензурно выражаться, а после замечания проводника принялся еще и стучать по стенам.

Не остановило буйного пассажира даже то, что к нему подошла начальник поезда. Последняя приняла решение поместить мужчину в купе, где он временно успокоился. Спустя время, правда, злоумышленник продолжил нарушать порядок и даже попытался сорвать стоп-кран (сделать это помешал электромеханик).

Мужчина продолжал совершать хулиганские действия вплоть до прибытия поезда на станцию Канаш. Там его передали полицейским.

В итоге суд приговорил обвиняемого к 240 часам обязательных работ.

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