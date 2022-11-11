За неделю в Татарстане существенно подорожали свекла, помидоры и бананы

Свеклу теперь можно приобрести за 25,99 рубля. Фото: Олег ЗОЛОТО

За неделю 31 октября по 7 ноября в Татарстане подорожали помидоры (+7,43%), свекла (+4,46%) и бананы (+2,43%). За килограмм первых теперь придется отдать 97,48 рубля, за килограмм вторых - 25,99 рубля, за килограмм третьих - 85,32 рубля. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Вместе с тем в региона выросли цены на замороженную рыбу, черный байховый чай и детское питание. А вот стоимость ряда продуктов даже снизилась. Среди прочих подешевели: рис (до 90,93 рубля за килограмм), мука (до 43,69 рубля) и вареная колбаса (до 392,43 рубля).

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