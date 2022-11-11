Установлена личность мужчины, перевозившего ребенка в багажнике иномарки в Набережных Челнах

Видео, на котором запечатлено нарушение, правоохранители увидели в соцсетях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После того, как в соцсетях начали распространяться кадры, на которых житель Набережных Челнов сажает своего ребенка в багажник автомобиля Mazda СХ-5 и уезжает, водителем заинтересовались правоохранители. Мужчину нашли и привлекли к ответственности.

В отношении горожанина был составлен протокол по статье «Нарушение правил перевозки людей». Ему грозит штраф в размере трех тысяч рублей, сообщают в пресс-службе МВД по Татарстану.

Свою вину мужчина признал. Рассказал, что довез ребенка в багажнике до подъезда их дома.

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