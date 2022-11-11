За четыре дня в Татарстане может выпасть до половины месячной нормы осадков

На дорогах при этом будут гололедица и снежная каша. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По прогнозам синоптиков, с 12 по 15 ноября в Татарстане ожидается ухудшение погоды. В эти дни в республике может выпасть до половины месячной нормы осадков. Все это будет сопровождаться резкими колебаниями атмосферного давления.

Так, 12 и 13 числа, в будут дожди, местами сильные, и ветер порывами до 24 м/с. Температуры воздуха будут колебаться от +3 до +8 градусов, сообщает местный Гидрометцентр.

В начале новой рабочей недели в регионе станет холоднее. В понедельник ожидается до -2 градусов, во вторник - до -7. На дорогах возможны гололедица и снежная каша. Дождь временами будет сменяться мокрым снегом и снегом.

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