Пьяный житель Чувашии ударил новорожденного ребенка за то, что он плакал

В тюрьме злоумышленник проведет 4,5 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

46-летний житель Ядрина признан виновными в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Суд установил, что утром 5 марта он, будучи пьяным, у себя дома ударил восьмимесячного сына подруги за то, что тот плакал.

Взрослый мужчина попал ребенку прямо в голову. В итоге злоумышленника приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.

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