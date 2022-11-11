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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 11:49

Пьяный житель Чувашии ударил новорожденного ребенка за то, что он плакал

Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред, а его обидчика приговорили к колонии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В тюрьме злоумышленник проведет 4,5 года.

В тюрьме злоумышленник проведет 4,5 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

46-летний житель Ядрина признан виновными в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Суд установил, что утром 5 марта он, будучи пьяным, у себя дома ударил восьмимесячного сына подруги за то, что тот плакал.

Взрослый мужчина попал ребенку прямо в голову. В итоге злоумышленника приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.

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