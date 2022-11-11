На стипендии детям участников спецоперации власти Чувашии выделили 3,6 миллиона рублей

Для оформления стипендии необходимо обратиться в Минобразование Чувашии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чувашии на выплату стипендий детям участников спецоперации на Украине выделят 3,6 миллиона рублей. Эти средства будут направлены из резервного фонда Правительства республики. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Николаев.

Согласно документу, деньги полагаются обучающимся общеобразовательных учреждений, которые являются членам как мобилизованных солдат, так и солдат-добровольцев и контрактников.

Отметим, данная сумма предназначена на выплаты до конца 2022 года. Для ее оформления необходимо обратиться в Минобразование Чувашии.

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