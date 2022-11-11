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НовостиОбщество11 ноября 2022 11:02

С начала года в Татарстане выявили 30 тысяч фактов выезда авто на автобусную полосу

Определять нарушителей ПДД автоинспекторам помогают камеры
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В Татарстане на дорогах функционирует тысяча камер. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Татарстане на дорогах функционирует тысяча камер. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

С начала года в Татарстане зафиксировали более 30 тысяч нарушений, когда водители автомобилей выезжали на автобусную полосу. Выявлять их автоинспекторам помогают камеры фото- и видеофиксации, которых сейчас около тысячи. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник ГИБДД республики Рустем Гарипов.

По его словам, в 2023 году на дорогах региона должны быть установлены еще 60 камер.

Напомним, в ряде казанских автобусов также установлена система «Паркон-А», фиксирующая нарушения ПДД. В приборе имеется сим-карта, благодаря чему информация сразу передается правоохранителям.

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Время простоя общественного транспорта из-за подобного обычно составляет 30-60 минут (подробности)

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