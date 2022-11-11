Из Йошкар-Олы служить на Балтийский флот отправились 40 срочников

До конца осеннего призыва на срочную службу должны отправить около 700 жителей Марий Эл. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 10 ноября, из Йошкар-Олы в армию отправились 40 молодых человек. Ближайший год они будут проходить срочную военную службу на Балтийском флоте.

Проводить их пришли не только родные и друзья, но и представители власти. Так, например, доброго пути будущим солдатам пожелал зампредседателя правительства Марий Эл Степан Воронцов.

Отметим, что до конца осеннего призыва на срочную службу должны отправить около 700 жителей республики. В зону проведения спецоперации они, как и сообщалось ранее, отправляться не будут.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram