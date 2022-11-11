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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:33

Из Йошкар-Олы служить на Балтийский флот отправились 40 срочников

Они покинули родной город 10 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
До конца осеннего призыва на срочную службу должны отправить около 700 жителей Марий Эл.

До конца осеннего призыва на срочную службу должны отправить около 700 жителей Марий Эл.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 10 ноября, из Йошкар-Олы в армию отправились 40 молодых человек. Ближайший год они будут проходить срочную военную службу на Балтийском флоте.

Проводить их пришли не только родные и друзья, но и представители власти. Так, например, доброго пути будущим солдатам пожелал зампредседателя правительства Марий Эл Степан Воронцов.

Отметим, что до конца осеннего призыва на срочную службу должны отправить около 700 жителей республики. В зону проведения спецоперации они, как и сообщалось ранее, отправляться не будут.

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