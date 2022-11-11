ВТБ финансирует на 5 млрд рублей жилищные проекты казанской «Джи-групп»

ВТБ предоставил финансирование на 5,4 млрд рублей компании «Унистрой» (входит в «Джи-групп»). Средства будут направлены на строительство жилья в Казани, а также покупку земельных участков под новые проекты в Екатеринбурге. Соглашение о сотрудничестве стороны заключили 10 ноября на конференции ВТБ, посвященной развитию строительной отрасли, в Казани.

Более 3 млрд рублей финансирования будут направлены на строительство дома бизнес-класса в составе ЖК ART City в центре Казани. В доме с подземным паркингом предусмотрено 115 квартир с различными планировками общей площадью около 11 тысяч кв. м. Объект планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года. ВТБ также профинансирует на 2,4 млрд рублей сделку «Джи-групп» по приобретению двух земельных участков в Екатеринбурге площадью 4 и 5 га.

Соглашение о сотрудничестве в рамках проектов компании подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор АО «УК «Унистрой» Радик Салимгараев.

- ВТБ. С начала года мы нарастили кредитный портфель предприятий отрасли в Татарстане на 40% − до 16,8 млрд рублей и продолжаем заключать соглашения о финансировании новых проектов. Среди них не только строительство жилья и социальных объектов в городах республики, но и крупные проекты в других регионах России. Уверен, что расширение бизнеса наших партнеров будет способствовать развитию строительной отрасли и общему росту региональной экономики, − прокомментировал Руслан Еременко.

- При поддержке ВТБ мы развиваем наш флагманский проект в Казани − жилой комплекс ART City, который остается одним из самых узнаваемых объектов в городе на протяжении более пяти лет. Финансирование банка также позволит компании продолжить региональную экспансию и начать работу в Екатеринбурге, где на приобретенных площадках мы планируем строительство 270 тыс. кв. м жилья, − подчеркнул Радик Салимгараев.

Конференция ВТБ «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» состоялась 10 ноября. В мероприятии приняли участие представители банка, застройщиков и органов власти Татарстана. Участники встречи обсудили актуальные вопросы и основные направления развития строительной отрасли республики.

СПРАВКА

«Джи групп» (Казань) работает в сфере жилои , коммерческои недвижимости и ИЖС. Реализует проекты в Казани, Уфе, Тольятти, Санкт-Петербурге и Перми. В стадии строительства находится более 240 тысяч кв. м жилья.